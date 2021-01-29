Луческу поставил в пример молодым игрокам историю карьеры Малиновского

Румынский коуч киевского "Динамо" Мирча Луческу, который в 2004-2016 годах возглавлял донецкий "Шахтер", рассказал о полузащитнике итальянской "Аталанты" и сборной Украины Руслане Малиновском, который начинал карьеру в клубе "горняков".

Посмотрите, как трудно пробиваться в состав "Аталанты" Алексею Миранчуку. На его позиции играет Малиновский, который намного опытнее в Серии А. Молодым парнем он играл у меня в "Шахтере" на товарищеском турнире в Бразилии. Но тогда пробиться в состав ему было нереально. Мы отдали Руслана в аренду в "Зарю". Оттуда его позвали в Бельгию. Я сказал: "Езжай, без вопросов".

Как по мне, молодежи в 16-17 лет нужно ехать в Западную Европу, пробиваться там в академиях, конкурировать. А потом вы получите назад практически готового игрока.

Посмотрите, сколько футболистов из сборной Украины сейчас играет в Бельгии! Маленькая страна, небольшие расстояния, интенсивный чемпионат, великолепные академии, конкуренция с этническими африканцами, которые уже родились в Бельгии с европейским менталитетом.

Ну и география: Франция, Германия, Нидерланды, Англия - все рядом. Кто из скаутов поедет смотреть на игрока в Россию? А доехать до Бельгии не составляет проблем. Почему "Шахтер" успешно продавал игроков на Запад? Потому что добивался результата в еврокубках.