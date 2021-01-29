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Луческу поставил в пример молодым игрокам историю карьеры Малиновского

Наши за границей
(3 голосов)

Ему не удалось в Шахтере

Луческу поставил в пример молодым игрокам историю карьеры Малиновского
Новина українською

Румынский коуч киевского "Динамо" Мирча Луческу, который в 2004-2016 годах возглавлял донецкий "Шахтер", рассказал о полузащитнике итальянской "Аталанты" и сборной Украины Руслане Малиновском, который начинал карьеру в клубе "горняков".

Посмотрите, как трудно пробиваться в состав "Аталанты" Алексею Миранчуку. На его позиции играет Малиновский, который намного опытнее в Серии А. Молодым парнем он играл у меня в "Шахтере" на товарищеском турнире в Бразилии. Но тогда пробиться в состав ему было нереально. Мы отдали Руслана в аренду в "Зарю". Оттуда его позвали в Бельгию. Я сказал: "Езжай, без вопросов".

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Как по мне, молодежи в 16-17 лет нужно ехать в Западную Европу, пробиваться там в академиях, конкурировать. А потом вы получите назад практически готового игрока.

Посмотрите, сколько футболистов из сборной Украины сейчас играет в Бельгии! Маленькая страна, небольшие расстояния, интенсивный чемпионат, великолепные академии, конкуренция с этническими африканцами, которые уже родились в Бельгии с европейским менталитетом.

Ну и география: Франция, Германия, Нидерланды, Англия - все рядом. Кто из скаутов поедет смотреть на игрока в Россию? А доехать до Бельгии не составляет проблем. Почему "Шахтер" успешно продавал игроков на Запад? Потому что добивался результата в еврокубках.

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В статье: Мирча Луческу Руслан Малиновский Шахтер (Донецк)
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Источник:
Спорт-Експрес

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Комментарии (6)
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Одіссей (Донецьк)
29.01.2021 в 16:02
Отношения Луческу к украинцам можно посмотреть на примере Раца и Гая ....румыну устроили проводы прощания ...обнимания ну как же он заслужил ... а Алексея просто попрстли из Шахтера и все. Проводы? Чи не игрок ...другое дело Разван .... он же потом аш 10 матчей в Вест Хеме сыграл. Ни одного украинца нельзя назвать воспитанником Луческу .... ни одного.
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+1
-1
Одіссей (Донецьк)
29.01.2021 в 15:32
А Луческу тут при чем ...допустим пример с Мхитаряном да.... но не с Русланом.
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0
-2
Acsakal (Kharkov)
29.01.2021 в 16:06
Ти почитай уважно вьюху - Луч сказав: "Молодим хлопцем він грав У МЕНЕ в «Шахтарі» на товариському турнірі в Бразилії. ... МИ віддали Руслана в оренду в «Зорю». "
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0
0
Одіссей (Донецьк)
29.01.2021 в 16:12
А самому вырастить слабо ...в чем его заслуга что он об этом рассказывает ...или может Зинченко не уровень тоже чего он про него не вспомнил.
0
0
Одіссей (Донецьк)
29.01.2021 в 16:13
Луческу неплохой тренер ...но не топ ... но он любит вокруг себя создать антураж.
0
0
Acsakal (Kharkov)
29.01.2021 в 15:20
Цікаво, як так можна поставити собі в заслугу свій власний фак-ап. Ти ж не розгледів в Маліновському НІЧОГО - і ти тепер цим вихваляєшся?
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+1
0


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