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Зинченко вошел в символическую сборную тура от WhoScored

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В Английской Премьер-Лиге

Зинченко вошел в символическую сборную тура от WhoScored
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Украинский защитник-хавбек лидера АПЛ "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в сборную тура по версии статистически-аналитического британского портала WhoScored.

Оценка Александра - 7.5. Кроме "Зины" в сборную тура попали его одноклубники Илкай Гюндоган, Рияд Марез, Жуан Канселу.

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В предыдущем матче АПЛ "Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Астон Виллу" со счетом 2: 0.

В следующем туре "Манчестер Сити" завтра дома сыграет с Шеффилд Юнайтед (начало матча в 17:00).

Зинченко вошел в символическую сборную тура от WhoScored - изображение 1
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В статье: Украина Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко WhoScored
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Источник:
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Комментарии (6)
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Acsakal (Kharkov)
29.01.2021 в 15:24
У символічній збірній в нього бал найнижчий серед усіх, що свідчить не стільки про його вдалу гру, скільки про те, що в інших командах ніхто з лівих захисників не виблискував.
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+1
-4
kalan-86 (Анкара)
29.01.2021 в 15:47
Все верно, вместо того чтобы порадоваться за соотечественника, давайте искать оправдания, почему, он в этой сборной «случайно» оказался.
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+2
-2
Acsakal (Kharkov)
29.01.2021 в 15:56
А хто сказав, що я не радий? Але треба ж розуміти, що це потрапляння в збірну туру - зовсім не така блискуча гра, яка може йому гарантувати місце в стартовому складі на наступний матч або хоча би позбавити завтра продажу в інший клуб, як, скажімо, Гюндогана, Мареза чи Канселу.
0
-1
avatar
RockNRoLLa (IF)
29.01.2021 в 16:01
тоді порадіймо, що Зіна зіграв найменш хр3ново, зі всіх лівих захисників в АПЛ
0
-1
Камонплей
29.01.2021 в 16:04
найнижчий бал в нього просто тому-що ві не має голів та асистів. Тобто в нього найвищий бал серед тих хто не відзначився результативними діями. Але ця проста річ для вас очевидно заскладна.
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+1
-1
Acsakal (Kharkov)
29.01.2021 в 16:19
З більшою долею ймовірності можна сказати, що він потрапив в цю збірну тому, що він єдиний, хто відверто не налажав на місці лівого захисника. Але чи це його особиста заслуга, чи це беззуба гра суперників на його фланзі - тут ще треба перевірити. Але такі елементарні речі для вашого інтелекту є вочевидь непідйомними.
0
0


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