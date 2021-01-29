Зинченко вошел в символическую сборную тура от WhoScored
В Английской Премьер-Лиге
Украинский защитник-хавбек лидера АПЛ "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в сборную тура по версии статистически-аналитического британского портала WhoScored.
Оценка Александра - 7.5. Кроме "Зины" в сборную тура попали его одноклубники Илкай Гюндоган, Рияд Марез, Жуан Канселу.
В предыдущем матче АПЛ "Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Астон Виллу" со счетом 2: 0.
В следующем туре "Манчестер Сити" завтра дома сыграет с Шеффилд Юнайтед (начало матча в 17:00).
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Источник:Whoscored
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Acsakal (Kharkov)
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