СМИ: Безус не планирует покидать Гент. Украинец отказал турецкому клубу
Зимой хавбек не собирается уходить
Украинский полузащитник Роман Безус не планирует покидать "Гент" в зимнее трансферное окно, сообщает Voetbalbelgie.
Источник подтверждает, что турецкий
Однако Безус после консультаций с семьей решил зимой не менять клубную прописку. Сообщается, что это также связано с коронавирусной ситуацией.
Напомним, что в нынешнем сезоне во всех турнирах за "Гент" Роман провел 19 матчей, однако в старте выходил только в 10 поединках.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Voetbal Belgie
Популярное сейчас
- Динамо и Шахтер снова вытянут? Чем грозит Украине деградация в таблице коэффициентов. ВИДЕО
- Первые подписания ВПК-Агро, новый тренер Таврии и амбициозный Левый Берег. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Неприятные итоги битвы: Ливерпуль и Тоттенхэм теряют ключевых футболистов из-за тяжелых травм
- Два гола и ассист. Швед принес победу Мехелену, второй гол на 90+2-й - ВИДЕО
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
- Яркая девушка молодой итальянской звезды, которая готова покорять мир высокой моды. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...