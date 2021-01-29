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СМИ: Безус не планирует покидать Гент. Украинец отказал турецкому клубу

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Зимой хавбек не собирается уходить

СМИ: Безус не планирует покидать Гент. Украинец отказал турецкому клубу
Новина українською

Украинский полузащитник Роман Безус не планирует покидать "Гент" в зимнее трансферное окно, сообщает Voetbalbelgie.

Источник подтверждает, что турецкий "Анкарагюджю" делал предложение по игроку, намереваясь арендовать украинца.

Однако Безус после консультаций с семьей решил зимой не менять клубную прописку. Сообщается, что это также связано с коронавирусной ситуацией.

Напомним, что в нынешнем сезоне во всех турнирах за "Гент" Роман провел 19 матчей, однако в старте выходил только в 10 поединках.

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В статье: Роман Безус Гент Анкарагюджю
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Источник:
Voetbal Belgie

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