СМИ: Безус не планирует покидать Гент. Украинец отказал турецкому клубу

Украинский полузащитник Роман Безус не планирует покидать "Гент" в зимнее трансферное окно, сообщает Voetbalbelgie.

Источник подтверждает, что турецкий "Анкарагюджю" делал предложение по игроку, намереваясь арендовать украинца.

Однако Безус после консультаций с семьей решил зимой не менять клубную прописку. Сообщается, что это также связано с коронавирусной ситуацией.

Напомним, что в нынешнем сезоне во всех турнирах за "Гент" Роман провел 19 матчей, однако в старте выходил только в 10 поединках.