Очередной украинец в Пюнике. Ереванский клуб подписал Никиту Татаркова

Армянский клуб "Пюник" подписал очередного украинского игрока.

Новичком команды стал экс-хавбек "Ворсклы" Никита Татарков.

Отметим, что недавно главным тренером "Пюника" был назначен Егише Меликян, который в Украине известен по работе со "Сталью" и "Львовом".

Также на днях ереванский клуб подписал укринцев Антона Браткова, Артема Габелка и Игоря Гончара.