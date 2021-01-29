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Очередной украинец в Пюнике. Ереванский клуб подписал Никиту Татаркова

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Егише Меликян подтягивает украинцев

Очередной украинец в Пюнике. Ереванский клуб подписал Никиту Татаркова
Новина українською

Армянский клуб "Пюник" подписал очередного украинского игрока.

Новичком команды стал экс-хавбек "Ворсклы" Никита Татарков.

Отметим, что недавно главным тренером "Пюника" был назначен Егише Меликян, который в Украине известен по работе со "Сталью" и "Львовом".

Также на днях ереванский клуб подписал укринцев Антона Браткова, Артема Габелка и Игоря Гончара.

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В статье: Пюник (Ереван) Никита Татарков
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