Очередной украинец в Пюнике. Ереванский клуб подписал Никиту Татаркова
Егише Меликян подтягивает украинцев
Армянский клуб "Пюник" подписал очередного украинского игрока.
Новичком команды стал
Отметим, что недавно главным тренером "Пюника" был назначен Егише Меликян, который в Украине известен по работе со "Сталью" и "Львовом".
Также на днях ереванский клуб подписал укринцев Антона Браткова, Артема Габелка и Игоря Гончара.
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