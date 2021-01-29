Бацула: Благодарен Кортрейку, который бесплатно отпустил меня в минское Динамо

Украинский легионер минского "Динамо" Андрей Бацула рассказал о своем переходе в белорусский клуб на постоянной основе . Ранее минчани арендовали игрока у бельгийского "Кортрейка".

"У "Кортрейка" была опция на первоочередное право продлить со мной контракт, но я благодарен, что бельгийцы бесплатно отпустили меня в минское "Динамо". Тут я провел отличные полгода в аренде и теперь хочу в новом сезоне с командой, которую возглавляет Леонид Кучук, побороться за призовые места, может, даже за чемпионство. В команде подобрался отличный коллектив, с которым мне хочется проявить себя именно в Минске", - рассказал Бацула.

Напомним, Бацула переехал в Беларусь летом 2020 года, он провел за "Динамо" 13 матчей и отличился ассистом.