Бацула: Благодарен Кортрейку, который бесплатно отпустил меня в минское Динамо
В Минске украинец будет играть на постоянной основе
Украинский легионер минского "Динамо" Андрей Бацула рассказал
"У "Кортрейка" была опция на первоочередное право продлить со мной контракт, но я благодарен, что бельгийцы бесплатно отпустили меня в минское "Динамо". Тут я провел отличные полгода в аренде и теперь хочу в новом сезоне с командой, которую возглавляет Леонид Кучук, побороться за призовые места, может, даже за чемпионство. В команде подобрался отличный коллектив, с которым мне хочется проявить себя именно в Минске", - рассказал Бацула.
Напомним, Бацула переехал в Беларусь летом 2020 года, он провел за "Динамо" 13 матчей и отличился ассистом.
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