Гвардиола: Зинченко сделал впечатляющий шаг вперёд в последние недели
Наставник похвалил украинского фулбека
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил Александра Зинченко накануне встречи с "Шеффилд Юнайтед".
"Зинченко знает как играть в футбол. Он играет на хорошем уровне, очень стабилен, а также хорош тактически и в обороне. Он настолько умён, что не совершает ошибок.
Он сделал впечатляющий шаг вперёд в последние недели, сыграв на "Стэмфорд Бридж" и "Олд Траффорд", сохраняя высокий уровень", – сказал Гвардиола пресс-службе "горожан".
Лидер чемпионата Англии в очередном туре примет "Шеффилд". Игра начнётся в 17:00.
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Комментарии (3)
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maksim350ckon
30.01.2021 в 12:59
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Michael-K (Івано-Франківськ)
30.01.2021 в 12:50
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Kolibri (Киевоград)
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Хиденг (Днепр)
30.01.2021 в 12:04
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