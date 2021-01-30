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Гвардиола: Зинченко сделал впечатляющий шаг вперёд в последние недели

Наши за границей
(3 голосов)

Наставник похвалил украинского фулбека

Гвардиола: Зинченко сделал впечатляющий шаг вперёд в последние недели
Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил Александра Зинченко накануне встречи с "Шеффилд Юнайтед".

"Зинченко знает как играть в футбол. Он играет на хорошем уровне, очень стабилен, а также хорош тактически и в обороне. Он настолько умён, что не совершает ошибок.

Он сделал впечатляющий шаг вперёд в последние недели, сыграв на "Стэмфорд Бридж" и "Олд Траффорд", сохраняя высокий уровень", – сказал Гвардиола пресс-службе "горожан".

Лидер чемпионата Англии в очередном туре примет "Шеффилд". Игра начнётся в 17:00.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко
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Комментарии (3)
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maksim350ckon
30.01.2021 в 12:59
Cocyт и дaют без дeнeг. Тысячи дaвaлок жаждут ceкcа и cпepмы. Заходи и сам увидишь----- srt.vg/sisky
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Michael-K (Івано-Франківськ)
30.01.2021 в 12:50
Медовий період закінчився і знов взявся за розум. Молодець!
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0
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avatar
Kolibri (Киевоград)
30.01.2021 в 12:18
Зина с магазина
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0
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Хиденг (Днепр)
30.01.2021 в 12:04
Продают.
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