Гвардиола: Зинченко сделал впечатляющий шаг вперёд в последние недели

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил Александра Зинченко накануне встречи с "Шеффилд Юнайтед".

"Зинченко знает как играть в футбол. Он играет на хорошем уровне, очень стабилен, а также хорош тактически и в обороне. Он настолько умён, что не совершает ошибок.

Он сделал впечатляющий шаг вперёд в последние недели, сыграв на "Стэмфорд Бридж" и "Олд Траффорд", сохраняя высокий уровень", – сказал Гвардиола пресс-службе "горожан".