Хачериди: Динамо Брест должно мне приличную сумму. Возможно, будем судиться

Украинский центральный защитник Евгений Хачериди поделился некоторыми деталями разрыва контракта с "Динамо" Брест и рассказал о своих дальнейших планах:

"Я покинул "Динамо" Брест. Сейчас рассматриваю различные варианты. Звонят из украинских клубов. Посмотрим что будет дальше.

- Есть какая-то конкретика, может зовут на сборы?

Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Звонят, и мы общаемся на эту тему.

- Вы склонны продолжить карьеру в Украине или за границей?

Если будет хороший вариант в Украине, команда с амбициями, то почему бы и нет?

- Брестское "Динамо" с вами полностью рассчиталось?

Нет, они остались мне должны. Сумму называть не буду, но она приличная.

- Обещают погасить задолженность?

Да, мы ждем. Хотим решить вопрос по-хорошему.

- Если не получится, то пойдете в суд?

Все возможно ...” - сказал Евгений.