Хачериди: Динамо Брест должно мне приличную сумму. Возможно, будем судиться
Оборонец может вернуться в Украину
Украинский центральный защитник Евгений Хачериди поделился некоторыми деталями
"Я покинул "Динамо" Брест. Сейчас рассматриваю различные варианты. Звонят из украинских клубов. Посмотрим что будет дальше.
- Есть какая-то конкретика, может зовут на сборы?
Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Звонят, и мы общаемся на эту тему.
- Вы склонны продолжить карьеру в Украине или за границей?
Если будет хороший вариант в Украине, команда с амбициями, то почему бы и нет?
- Брестское "Динамо" с вами полностью рассчиталось?
Нет, они остались мне должны. Сумму называть не буду, но она приличная.
- Обещают погасить задолженность?
Да, мы ждем. Хотим решить вопрос по-хорошему.
- Если не получится, то пойдете в суд?
Все возможно ...” - сказал Евгений.
Хачериди присоединился к "Динамо" Брест в статусе свободного агента год назад, в январе 2020-го. За это время он провел 21 матч во всех турнирах, записав в свой пассив шесть желтых и одну красную карточку. Заметим, что в СМИ появлялись слухи на счет суммы зарплаты украинца - 450 тыс евро в год, однако президент белорусского клуба заявил, что цифра преувеличена. Tramsfermarkt оценивает футболиста в 350 тыс евро.
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