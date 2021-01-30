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Хачериди: Динамо Брест должно мне приличную сумму. Возможно, будем судиться

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Оборонец может вернуться в Украину

Хачериди: Динамо Брест должно мне приличную сумму. Возможно, будем судиться
Новина українською

Украинский центральный защитник Евгений Хачериди поделился некоторыми деталями разрыва контракта с "Динамо" Брест и рассказал о своих дальнейших планах:

"Я покинул "Динамо" Брест. Сейчас рассматриваю различные варианты. Звонят из украинских клубов. Посмотрим что будет дальше.

- Есть какая-то конкретика, может зовут на сборы?

Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Звонят, и мы общаемся на эту тему.

- Вы склонны продолжить карьеру в Украине или за границей?

Если будет хороший вариант в Украине, команда с амбициями, то почему бы и нет?

- Брестское "Динамо" с вами полностью рассчиталось?

Нет, они остались мне должны. Сумму называть не буду, но она приличная.

- Обещают погасить задолженность?

Да, мы ждем. Хотим решить вопрос по-хорошему.

- Если не получится, то пойдете в суд?

Все возможно ...” - сказал Евгений.

Хачериди присоединился к "Динамо" Брест в статусе свободного агента год назад, в январе 2020-го. За это время он провел 21 матч во всех турнирах, записав в свой пассив шесть желтых и одну красную карточку. Заметим, что в СМИ появлялись слухи на счет суммы зарплаты украинца - 450 тыс евро в год, однако президент белорусского клуба заявил, что цифра преувеличена. Tramsfermarkt оценивает футболиста в 350 тыс евро.

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В статье: Евгений Хачериди Динамо (Брест)
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Источник:
footboom

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