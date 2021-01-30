Зозуля забил первый гол за три месяца и принес победу Альбасете

"Реал Овьедо" принимал "Альбасете" в рамках 23-го тура испанской Сегунды. На 58-ой минуте матча ударом головой после розыгрыша углового гол забил украинский нападающий Роман Зозуля.

Этот гол стал первым для игрока за три месяца. Последний раз он забивал еще 17-го октября прошлого года. Всего на его счету два мяча и один ассист в 21 матче этого сезона.

Зозуля принес победу своей команде а также получил желтую карточку на 90+2 минуте встречи. После матча "Альбасете" покинул зону вылета и поднялся на 17-е место Сегунды.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета этого года. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тыс евро.