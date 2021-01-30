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Зозуля забил первый гол за три месяца и принес победу Альбасете

Наши за границей
(5 голосов)

Дебютный в этом году

Зозуля забил первый гол за три месяца и принес победу Альбасете
Новина українською

"Реал Овьедо" принимал "Альбасете" в рамках 23-го тура испанской Сегунды. На 58-ой минуте матча ударом головой после розыгрыша углового гол забил украинский нападающий Роман Зозуля.

Этот гол стал первым для игрока за три месяца. Последний раз он забивал еще 17-го октября прошлого года. Всего на его счету два мяча и один ассист в 21 матче этого сезона.

Зозуля принес победу своей команде а также получил желтую карточку на 90+2 минуте встречи. После матча "Альбасете" покинул зону вылета и поднялся на 17-е место Сегунды.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета этого года. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тыс евро.

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В статье: Роман Зозуля Ла Лига 2 Альбасете
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Комментарии (5)
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Опасево (Кыйив)
30.01.2021 в 19:44
Кто он?
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0
-4
Просто Квашин (Харьков)
30.01.2021 в 19:47
тот кто в рот тебе напихал...
Ответить
+2
0
Fontango (Kharkov)
30.01.2021 в 19:34
Это прорыв!))
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+1
-4
Хиденг (Днепр)
30.01.2021 в 19:31
Ответить
+5
0
Лекарь (село Дарница)
30.01.2021 в 19:15
Удачи, Рома!
Ответить
+5
-1


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