Харатин не забил пенальти Кишварде
Уже шестой промах в карьере украинца
На данный момент "Ференцварош" принимает "Кишварду" в рамках 18-го тура венгерского чемпионата. На 12 минуте матча при счете 0:0 пенальти не реализовал один из подопечных Сергея Реброва - украинец Игорь Харатин. Вратарь соперников парировал удар полузащитника.
Это уже шестой промах "с точки" в карьере игрока. Ранее он дважды не забивал за "Зарю", дважды за молодежную сборную Украины и один раз за "Ференцварош". Также в его активе семь реализованных приговоров с 11-ти метров.
На 80-ю минуту матча счет 1:1. Харатин был заменен на 78-й минуте, в то время как другой украинец, Зубков, на 62-й минуте встречи.
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Serega1111 (Киев)
30.01.2021 в 19:48
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