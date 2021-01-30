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Харатин не забил пенальти Кишварде

Наши за границей
(1 голосов)

Уже шестой промах в карьере украинца

Харатин не забил пенальти Кишварде
Новина українською

На данный момент "Ференцварош" принимает "Кишварду" в рамках 18-го тура венгерского чемпионата. На 12 минуте матча при счете 0:0 пенальти не реализовал один из подопечных Сергея Реброва - украинец Игорь Харатин. Вратарь соперников парировал удар полузащитника.

Это уже шестой промах "с точки" в карьере игрока. Ранее он дважды не забивал за "Зарю", дважды за молодежную сборную Украины и один раз за "Ференцварош". Также в его активе семь реализованных приговоров с 11-ти метров.

На 80-ю минуту матча счет 1:1. Харатин был заменен на 78-й минуте, в то время как другой украинец, Зубков, на 62-й минуте встречи.

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В статье: Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Кишварда (Венгрия)
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
30.01.2021 в 19:48
Нафига дают бить игроку, у которого процент реализации чуть больше половины
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