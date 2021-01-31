Олег Данченко стал игроком АЕК

Защитник "Рубина" Олег Данченко стал игроком греческого "АЕК", сообщает пресс-служба греческого клуба.

Украинец подписал с новой командой соглашение на три с половиной года.

Напомним, в клубе из Афин также выступают его соотечественники Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.

"АЕК" занимает третье место в греческой Суперлиге, имея на своём счету 37 очков после 19 туров.