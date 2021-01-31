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Олег Данченко стал игроком АЕК

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Третий украинец в клубе

Олег Данченко стал игроком АЕК
Новина українською

Защитник "Рубина" Олег Данченко стал игроком греческого "АЕК", сообщает пресс-служба греческого клуба.

Украинец подписал с новой командой соглашение на три с половиной года.

Напомним, в клубе из Афин также выступают его соотечественники Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.

"АЕК" занимает третье место в греческой Суперлиге, имея на своём счету 37 очков после 19 туров.

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В статье: АЕК (Афины) Олег Данченко
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