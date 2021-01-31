Олег Данченко стал игроком АЕК
Третий украинец в клубе
Защитник "Рубина" Олег Данченко стал игроком греческого "АЕК", сообщает пресс-служба греческого клуба.
Украинец подписал с новой командой соглашение на три с половиной года.
Welcome Oleg Danchenko ????⚫️— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) January 31, 2021
Ласкаво просимо Олег????⚫️#aekfc #wintertransfers #aekfcseason2020_2021 #aekfamily #Danchenko_33 pic.twitter.com/fnQmKCPCHE
Напомним, в клубе из Афин также выступают его соотечественники Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.
"АЕК" занимает третье место в греческой Суперлиге, имея на своём счету 37 очков после 19 туров.
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