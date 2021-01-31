Сент-Трюйден не планирует расставаться с Филипповым
Клуб даст форварду время на адаптацию
"Сент-Трюйден" не планирует расставаться с форвардом Александром Филипповым, сообщает "Бомбардир".
В клубе планируют дать 28-летнему украинцу время на адаптацию и постепенно наигрывать его в старте.
Вместо него будет продан другой нападающий – 26-летний Дюкенс Назон.
В этом сезоне Филиппов отметился 2 голами и 4 ассистами в 15 матчах за "Сент-Трюйден".
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Віктор Бокасса (Betwmount)
31.01.2021 в 15:05
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