Сент-Трюйден не планирует расставаться с Филипповым

"Сент-Трюйден" не планирует расставаться с форвардом Александром Филипповым, сообщает "Бомбардир".

В клубе планируют дать 28-летнему украинцу время на адаптацию и постепенно наигрывать его в старте.

Вместо него будет продан другой нападающий – 26-летний Дюкенс Назон.

В этом сезоне Филиппов отметился 2 голами и 4 ассистами в 15 матчах за "Сент-Трюйден".