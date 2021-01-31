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Сент-Трюйден не планирует расставаться с Филипповым

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(1 голосов)

Клуб даст форварду время на адаптацию

Сент-Трюйден не планирует расставаться с Филипповым
Новина українською

"Сент-Трюйден" не планирует расставаться с форвардом Александром Филипповым, сообщает "Бомбардир".

В клубе планируют дать 28-летнему украинцу время на адаптацию и постепенно наигрывать его в старте.

Вместо него будет продан другой нападающий – 26-летний Дюкенс Назон.

В этом сезоне Филиппов отметился 2 голами и 4 ассистами в 15 матчах за "Сент-Трюйден".

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В статье: Александр Филиппов Сент-Трюйден
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
31.01.2021 в 15:05
А коли Саня забив другий, мабуть недавно?
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