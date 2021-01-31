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Малиновский не попал в старт на игру Серии А против Лацио

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Малиновский не попал в старт на игру Серии А против Лацио
Новина українською

"Аталанта" будет принимать "Лацио" в рамках 20-го тура Серии А. Украинский полузащитник "бергамасков" Руслан Малиновский оказался вне стартового состава на матч против "орлов". Отметим, что в противостоянии этих команд несколькими днями ранее в Кубке Италии игрок сборной Украины забил гол.

Матч между "Аталантой" и "Лацио" начнется в 16:00.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Лацио (Рим)
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