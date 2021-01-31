Шахов забил в своем втором матче подряд за АЕК

Греческий "АЕК" поехал в гости к "ОФИ Крит" в рамках 20-го тура местной Суперлиги. На 43-й минуте матча счет открыл украинский полузащитник "желто-черных" Евгений Шахов ударом головой.

Этот гол стал для него вторым подряд, в матчах, в которых он появлялся на поле. В предыдущем поединке "АЕКа" против "Янины" хавбек вообще не сыграл. А вот неделю назад, во встрече против "ПАОКа", он тоже записал в свой актив один мяч. Всего на его счету три гола и один ассист в 16 матчах чемпионата.

Напомним, Евгений перешел в "АЕК" летом прошлого года в статусе свободного агента. Ориентировочная стоимость 30-летнего футболиста составляет 1,5 млн евро.