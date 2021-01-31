Малиновский провел полный второй тайм против Лацио и получил самую низкую оценку среди всех
Неудачный день для украинца
"Аталанта" потерпела домашнее поражение от "Лацио" в рамках 20-го тура Серии А со счетом 1:3. Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на замену вместо 18-летнего Маттео Руджери, для которого это был всего второй матч в основном составе. На тот момент на табло горело 0:2.
Аналитический портал WhoScored оценил действия игрока сборной Украины в 6.0, что является самым низким баллом среди исполнителей обеих команд. В целом он ударил один раз, дважды отобрал мяч и трижды был лишен круглого снаряда. Также на его счету 13 точных передач из 17 (76%).
Это поражение стало для "Аталанты" первым за 15 матчей. Последний раз подопечные Гасперини уступали еще 1 декабря.
Популярное сейчас
- Месси подаст в суд на издание, которое опубликовало данные его зарплаты
- Футзал. Дании не засчитали техническое поражение за неявку на игру с Украиной
- Возраст не имеет значения. ВИДЕО, как Рибери эффектно забил в своем 17-м сезоне подряд
- Зарплата Коваленко выше, чем у половины игроков Шахтера - СМИ
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО