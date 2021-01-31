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Малиновский провел полный второй тайм против Лацио и получил самую низкую оценку среди всех

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(1 голосов)

Неудачный день для украинца

Малиновский провел полный второй тайм против Лацио и получил самую низкую оценку среди всех
Новина українською

"Аталанта" потерпела домашнее поражение от "Лацио" в рамках 20-го тура Серии А со счетом 1:3. Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на замену вместо 18-летнего Маттео Руджери, для которого это был всего второй матч в основном составе. На тот момент на табло горело 0:2.

Аналитический портал WhoScored оценил действия игрока сборной Украины в 6.0, что является самым низким баллом среди исполнителей обеих команд. В целом он ударил один раз, дважды отобрал мяч и трижды был лишен круглого снаряда. Также на его счету 13 точных передач из 17 (76%).

Это поражение стало для "Аталанты" первым за 15 матчей. Последний раз подопечные Гасперини уступали еще 1 декабря.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Лацио (Рим)
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