Малиновский провел полный второй тайм против Лацио и получил самую низкую оценку среди всех

"Аталанта" потерпела домашнее поражение от "Лацио" в рамках 20-го тура Серии А со счетом 1:3. Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на замену вместо 18-летнего Маттео Руджери, для которого это был всего второй матч в основном составе. На тот момент на табло горело 0:2.

Аналитический портал WhoScored оценил действия игрока сборной Украины в 6.0, что является самым низким баллом среди исполнителей обеих команд. В целом он ударил один раз, дважды отобрал мяч и трижды был лишен круглого снаряда. Также на его счету 13 точных передач из 17 (76%).

Это поражение стало для "Аталанты" первым за 15 матчей. Последний раз подопечные Гасперини уступали еще 1 декабря.