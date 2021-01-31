Ярмоленко не попал в старт на матч с Ливерпулем
Очередная "лавка" для Андрея
"Вест Хэм" примет "Ливерпуль" в рамках 21-го тура АПЛ на Олимпийском стадионе в Лондоне. Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко начнет этот матч со скамейки запасных.
Here's how we line up today...#WHULIV— West Ham United (@WestHam) January 31, 2021
Последний раз вингер появлялся в основной одинадцятке в матче чемпионата еще месяц назад - это единственный поединок в этом сезоне АПЛ, который Ярмоленко начинал не из "лавки".
Стартовый свисток поединка "Вест Хэма" и "Ливерпуля" прозвучит в 18:30.
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Комментарии (3)
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alex 66 (Кременчуг)
31.01.2021 в 20:30
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c99baf (Харьков)
31.01.2021 в 19:50
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Опасево (Кыйив)
31.01.2021 в 18:51
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