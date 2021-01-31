Ярмоленко не попал в старт на матч с Ливерпулем

"Вест Хэм" примет "Ливерпуль" в рамках 21-го тура АПЛ на Олимпийском стадионе в Лондоне. Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко начнет этот матч со скамейки запасных.

Here's how we line up today...#WHULIV — West Ham United (@WestHam) January 31, 2021

Последний раз вингер появлялся в основной одинадцятке в матче чемпионата еще месяц назад - это единственный поединок в этом сезоне АПЛ, который Ярмоленко начинал не из "лавки".

Стартовый свисток поединка "Вест Хэма" и "Ливерпуля" прозвучит в 18:30.