  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук не попал в заявку на матч Гента из-за травмы
В тренде

Яремчук не попал в заявку на матч Гента из-за травмы

Наши за границей
(1 голосов)

Еще два украинца в запасе

Яремчук не попал в заявку на матч Гента из-за травмы
Новина українською

"Гент" в гостях проводит матч против "Андерлехта" на "Лотто Парк" в рамках Лиги Жюпиле. Не нашлось места нападающему сборной Украины Роману Яремчуку ни в основном составе, ни на скамье запасных. Отметим, что в предварительной заявке на поединок форвард был в списке.

Бельгийские СМИ отмечают, что игрок пропустил матч из-за повреждения квадрицепса. Пока неизвестно когда он будет готов вернутся на поле.

Со скамьи запасных встречу начали еще два украинца: Роман Безус и Игорь Пластун.

В этом сезоне Яремчук провел 26 матчей во всех турнирах за "Гент", забив 12 голов и отдав четыре результативные передачи. Ранее сообщалось, что украинского форварда бельгийский клуб не собирается продавать за сумму ниже, чем 20 млн евро. Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 11 млн в той же валюте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Яремчук Андерлехт (Брюссель) Лига Жюпиле Гент
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
palmotron (Бровари)
31.01.2021 в 21:33
Завтра буде новина, що він перейшов до іншого клубу!)
Ответить
0
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
31.01.2021 в 20:46
Корона?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...