Яремчук не попал в заявку на матч Гента

"Гент" в гостях проводит матч против "Андерлехта" на "Лотто Парк" в рамках Лиги Жюпиле. Не нашлось место нападающему сборной Украины Роману Яремчуку ни в основном составе, ни на скамье запасных. Отметим, что в предварительной заявке на поединок форвард был в списке. Причина его отсутствия неизвестна.

Со скамьи запасных встречу начали еще два украинца: Роман Безус и Игорь Пластун.

В этом сезоне Яремчук провел 26 матчей во всех турнирах за "Гент", забив 12 голов и отдав четыре результативные передачи. Ранее сообщалось, что украинского форварда бельгийский клуб не собирается продавать за сумму ниже, чем 20 млн евро. Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 11 млн в той же валюте.