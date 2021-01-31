Яремчук не попал в заявку на матч Гента
Еще два украинца в запасе
"Гент" в гостях проводит матч против "Андерлехта" на "Лотто Парк" в рамках Лиги Жюпиле. Не нашлось место нападающему сборной Украины Роману Яремчуку ни в основном составе, ни на скамье запасных. Отметим, что в предварительной заявке на поединок форвард был в списке. Причина его отсутствия неизвестна.
Onze 1️⃣1️⃣ voor vanavond! ⚔️ #COBW #andgnt #jpl pic.twitter.com/Sn1E84sTW0— KAA Gent (@KAAGent) January 31, 2021
Со скамьи запасных встречу начали еще два украинца: Роман Безус и Игорь Пластун.
В этом сезоне Яремчук провел 26 матчей во всех турнирах за "Гент", забив 12 голов и отдав четыре результативные передачи. Ранее сообщалось, что украинского форварда бельгийский клуб не собирается продавать за сумму ниже, чем 20 млн евро. Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 11 млн в той же валюте.
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