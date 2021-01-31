Артем Фаворов отметился забитым мячом в матче чемпионата Венгрии. ВИДЕО
3-й гол украинца в текущем сезоне
В рамках 18-го тура чемпионата Венгрии "Залаэгерсег" дома сыграл в результативную ничью с "Пакшем" 4:4.
Второй гол хозяев в этом поединке забил хавбек Артем Фаворов. Украинский полузащиник поразил ворота соперника на 46-й минуте встречию
В нынешней кампании чемпионата Венгрии 26-летний Фаворов провел 14 матчей, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча.
Видео гола Фаворова
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