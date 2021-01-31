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Артем Фаворов отметился забитым мячом в матче чемпионата Венгрии. ВИДЕО

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3-й гол украинца в текущем сезоне

Артем Фаворов отметился забитым мячом в матче чемпионата Венгрии. ВИДЕО
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В рамках 18-го тура чемпионата Венгрии "Залаэгерсег" дома сыграл в результативную ничью с "Пакшем" 4:4.

Второй гол хозяев в этом поединке забил хавбек Артем Фаворов. Украинский полузащиник поразил ворота соперника на 46-й минуте встречию

В нынешней кампании чемпионата Венгрии 26-летний Фаворов провел 14 матчей, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча.

Видео гола Фаворова

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В статье: Артем Фаворов
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