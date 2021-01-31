Официально: Пафос уволил Михайленко с поста главного тренера

Да, вме верно, есть 4 победы, но 3 из них в стартовых 5 играх, а потом пошёл жёсткий провал с только 1 победой, поздно я стал следить за ним)))С другой стороны, Пафос обычный середняк, до Михайленко был таким и сейчас таким и остаётся, ничего наш тренер не испортил! На топ-6 еще очень даже претендуют! Могли бы и больше времени ему дать.