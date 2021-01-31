Официально: Пафос уволил Михайленко с поста главного тренера
Причина: неудовлетворительные результаты
Официальный сайт ФК "Пафос" сообщил, что клуб уволил Дмитрия Михайленко с поста главного тренера первой команды.
Руководство "Пафоса" недовольно результатами при украинском наставнике - под руководством 47-летнего специалиста кипрский клуб в 15 матчах национального первенства одержал 4 победы, добыл 5 ничьих и 6 раз потерпел поражение.
Последней каплей для увольнения Михайленко стало сегодняшнее разгромное домашнее поражение "Пафоса" в матче против "Ларнака" - 1:4.
На данный момент "Пафос" имеет в своем активе 25 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице.
Напомним,
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