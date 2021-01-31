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Официально: Пафос уволил Михайленко с поста главного тренера

Наши за границей
(1 голосов)

Причина: неудовлетворительные результаты

Официально: Пафос уволил Михайленко с поста главного тренера
Новина українською

Официальный сайт ФК "Пафос" сообщил, что клуб уволил Дмитрия Михайленко с поста главного тренера первой команды.

Руководство "Пафоса" недовольно результатами при украинском наставнике - под руководством 47-летнего специалиста кипрский клуб в 15 матчах национального первенства одержал 4 победы, добыл 5 ничьих и 6 раз потерпел поражение.

Последней каплей для увольнения Михайленко стало сегодняшнее разгромное домашнее поражение "Пафоса" в матче против "Ларнака" - 1:4.

На данный момент "Пафос" имеет в своем активе 25 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице.

Напомним, Дмитрий Михайленко возглавил "Пафос" 21-го октября прошлого года.

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В статье: Дмитрий Михайленко Пафос
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Источник:
ФК "Пафос"

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Комментарии (8)
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Динамо-машина (Киев)
31.01.2021 в 22:15
Ожидаемо. Тренерское кресло в Пафосе уже давно под ним шаталось. Только не знаю где официальный сайт взял 4 победы, я следил за его результатами и знаю только про 1 выигранный матч. Может в кубке страны разве что. А в чемпе они умудрились проиграть даже последней команде, главному аутсайдеру. Поэтому всё логично.
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Динамо-машина (Киев)
31.01.2021 в 22:26
Да, вме верно, есть 4 победы, но 3 из них в стартовых 5 играх, а потом пошёл жёсткий провал с только 1 победой, поздно я стал следить за ним)))С другой стороны, Пафос обычный середняк, до Михайленко был таким и сейчас таким и остаётся, ничего наш тренер не испортил! На топ-6 еще очень даже претендуют! Могли бы и больше времени ему дать.
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
31.01.2021 в 21:59
Футбол, що поставив Михайленко Дніпру, у мене міцно асоціюється із словом "першоліговий". Далі він так і не виріс. І гравцем був таким же, доволі повільним, вайлуватим.
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Pixelsavenue (Kiev)
31.01.2021 в 21:43
Видимо ему стоит взять паузу в своей работе, отдохнуть. В любом случае желаю Михайленко успехов! Где-то у меня на билете его автограф есть, лет 20 назад встретил его на стадионе Динамо.
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ZeeZoo (Кривой Рог)
31.01.2021 в 21:39
По ходу он внатуре ламер)
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armik (Киев)
31.01.2021 в 21:42
Несмотря на єто имеет целую армию дрочеров.
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Kolibri (Киевоград)
31.01.2021 в 21:28
Пафосно
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+1
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Artemanat (Кривой Рог)
31.01.2021 в 21:18
Тю
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