Ярмоленко провел полчаса в матче с Ливерпулем
Андрей получил одну из самых низких оценок
На его счету 100% точности передач (семь из семи) и никакого другого атакующего или оборонительного действия. Аналитический портал WhoScored оценил игру украинца в 5,9 - третий снизу показатель среди всех футболистов на поле. Хуже Ярмоленко были только его одноклубники: голкипер Фабиански (5,6) и защитник Огбонна (5,8).
В украинского вингера в активе лишь одно результативное действие в этом сезоне АПЛ - голевая передача против "Вест Бромвича". Андрей провел всего 311 минут в 13 играх чемпионата в этом сезоне, только однажды выйдя в стартовом составе.
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