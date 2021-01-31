Ярмоленко провел полчаса в матче с Ливерпулем

"Вест Хэм" потерпел домашнее поражение от "Ливерпуля" в рамках 20-го тура чемпионата Англии со счетом 1:3. На 62-й минуте матча на поле появился Андрей Ярмоленко, заменив Пабло Форнальса.

На его счету 100% точности передач (семь из семи) и никакого другого атакующего или оборонительного действия. Аналитический портал WhoScored оценил игру украинца в 5,9 - третий снизу показатель среди всех футболистов на поле. Хуже Ярмоленко были только его одноклубники: голкипер Фабиански (5,6) и защитник Огбонна (5,8).

В украинского вингера в активе лишь одно результативное действие в этом сезоне АПЛ - голевая передача против "Вест Бромвича". Андрей провел всего 311 минут в 13 играх чемпионата в этом сезоне, только однажды выйдя в стартовом составе.