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Ярмоленко провел полчаса в матче с Ливерпулем

Наши за границей
(1 голосов)

Андрей получил одну из самых низких оценок

Ярмоленко провел полчаса в матче с Ливерпулем
Новина українською

"Вест Хэм" потерпел домашнее поражение от "Ливерпуля" в рамках 20-го тура чемпионата Англии со счетом 1:3. На 62-й минуте матча на поле появился Андрей Ярмоленко, заменив Пабло Форнальса.

На его счету 100% точности передач (семь из семи) и никакого другого атакующего или оборонительного действия. Аналитический портал WhoScored оценил игру украинца в 5,9 - третий снизу показатель среди всех футболистов на поле. Хуже Ярмоленко были только его одноклубники: голкипер Фабиански (5,6) и защитник Огбонна (5,8).

В украинского вингера в активе лишь одно результативное действие в этом сезоне АПЛ - голевая передача против "Вест Бромвича". Андрей провел всего 311 минут в 13 играх чемпионата в этом сезоне, только однажды выйдя в стартовом составе.

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В статье: Андрей Ярмоленко АПЛ Ливерпуль Вест Хэм (Лондон)
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Комментарии (3)
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Металлист Харьков
31.01.2021 в 22:02
Продемонстрировал спортивную ганьбу!
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+1
0
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Kolibri (Киевоград)
31.01.2021 в 21:27
Продемонстрировал спортивную хотьбу!
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+2
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
31.01.2021 в 21:35
Через Д пишется :)))
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+1
0


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