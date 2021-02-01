Украинский защитник вернулся в казахский клуб

Украинский центральный защитник Тарас Бондаренко вернулся в актауский "Каспий".

Главный тренер "Каспия" Срджан Благоевич хорошо знаком с возможностями игрока обороны по совместной работе в трех стартовых турах чемпионата Казахстана прошлого сезона.

Однако в летнее трансферное окно Бондаренко решил перейти в кокшетауский "Окжетпес", в составе которого он и доиграл сезон. За это время футболист сыграл 16 поединков, в которых забил 2 гола.

В январе текущего года 28-летний защитник вновь присоединился к актаускому "Каспию". Тарас сыграл в товарищеском матче на турецком УТС против "Вереса".

Футбольную карьеру начинал в 2008 году в составе клуба "Металлург" Запорожье. В 2014-2016 годах играл за украинскую "Полтава". В 2015 году на правах аренды перешёл в "Авангард" Краматорск.

В 2016 году подписал контракт с клубом "Металац" Горни-Милановац. В 2018 году стал игроком сербского клуба "Раднички" Ниш, за который провёл 55 матчей.

Напомним, что в турнирной таблице чемпионата Казахстана "Каспий" находится на 10-м месте, а активе клуба 17 очков.