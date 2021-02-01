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Тренер Гента рассказал о сроках восстановления Яремчука

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К счастью, украинец выбыл ненадолго

Тренер Гента рассказал о сроках восстановления Яремчука
Новина українською

Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазенбрук рассказал о травме украинского форварда Романа Яремчука, который пропустил поединок местного чемпионата против "Андерлехта" (0:0).

"Яремчук получил легкую травму. К счастью, он пропустит всего несколько дней.

Поэтому на этот матч нам пришлось серьезно поменять состав", — цитирует специалиста официальный сайт клуба.

Напомним, что в текущем сезоне 25-летний украинец в 26 матчах во всех турнирах забил 12 голов и отдал 4 голевые передачи.

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В статье: Роман Яремчук Гент
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