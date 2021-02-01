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  4. Источник: Коваленко стал самым высокооплачиваемым игроком Аталанты
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Источник: Коваленко стал самым высокооплачиваемым игроком Аталанты

Наши за границей
(2 голосов)

Цифры действительно внушающие

Источник: Коваленко стал самым высокооплачиваемым игроком Аталанты
Новина українською

В понедельник 1 февраля хавбек "Шахтера" Виктор Коваленко перешел в "Аталанту".

Официальных данных о контракте игрока клуб пока не дает, однако СМИ уже начали писать о зарплате украинца в итальянском клубе.

Так, по информации Calcioe finanza, зарплата украинца составляет 2 миллиона евро в сезон чистыми.

Если данная информация соответствует действительности, то украинец стал самым высокооплачиваемым игроком "Аталанты".

На данный момент зарплата Иличича, Муриэля и Сапаты – 1.8 млн, у Миранчука – 1.5 млн, у Малиновского, Кальдары, Де Рона, Пашалича и Толоя – 1 млн.

Напомним, что по данным СМИ, "Шахтер" получил за трансфер игрока, у которого летом заканчивался контракт, от 700 тысяч до 1 млн евро.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Комментарии (22)
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viajador (с. Печихвости)
01.02.2021 в 19:47
То не буденний трансфер. То дууууже підозрілий трансфер. Донецькі бики вважають, що якщо вийшло з Чигринським до Барселони, то й з поставкою для татуся Карло чергового поліна для виготовлення Буратіни проблем не буде...
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0
-1
Hanter44 (Baburka)
01.02.2021 в 19:55
Во как БИОслизь закрутилась!
Ответить
0
0
viajador (с. Печихвости)
01.02.2021 в 19:44
Молоденькі італійські податкові інспектори вже копитами підлоги розбивають... Mafia italiana сумно колупається в носі: "Нав'язали проблему...".
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0
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
01.02.2021 в 19:36
Якщо це дійсно правда і про це дізнаються ті самі Ілічіч, Мюріель, Сапата, то нормального мікроклімату в Аталанті може і не бути. Цілком можливо, будуть Вітю ігнорити на полі.
Ответить
+2
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.02.2021 в 19:29
Ламба или ферра?
Ответить
+1
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
01.02.2021 в 19:31
Член рыжей мрази в его и твоей опе
Ответить
0
-4
FC Energy (Новая Каховка)
01.02.2021 в 19:35
Маями, латентный?
+2
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
01.02.2021 в 19:36
вафлеприемник прикрой-чучела даунецкая
0
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.02.2021 в 19:43
Больно? Изгони из себя!!!
0
0
Саша AS80 (Харків)
01.02.2021 в 19:28
Брехня (с)
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0
-1
baco40
01.02.2021 в 19:27
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
Vantala (Kharkiv)
01.02.2021 в 19:23
Контракт был согласован когда он уходил на правах свободного агента. У свободных агентов такая вот зарплата (коноплянка не даст соврать). Ну что ж, после черной полосы у чувака наступила белая, поздравляю!
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+1
0
Kela (Одесса)
01.02.2021 в 19:16
Красавчик, утер нос злопыхателям. Удачи Витя!
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+4
-1
avatar
El_Matador_73 (Одесса)
01.02.2021 в 19:13
Зачем он Аталанте не пойму, и Малина и Мирончук на две головы выше его в футбольном плане.
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+5
-4
kapkan (Луганск)
01.02.2021 в 19:15
Не факт. У всех троих разные амплуа!!!
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+1
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
01.02.2021 в 19:30
Этого никто не может понять!..так как он любимчик даунецкой рыжей мрази,велика вероятность что доплатили Аталанте.Что для татарина 10 Лямов??..поднимут тарифы на елетроенгргию ,за сезон отобьёт!
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+2
-2
avatar
IM-RM-DK (Miami)
01.02.2021 в 19:10
Если информация соответсвует действительности))))
Ответить
0
-2
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
01.02.2021 в 19:00
Красавец! Ну и Ринату с Палкиным спасибо, что отпустили!
Ответить
+5
0
kapkan (Луганск)
01.02.2021 в 19:06
Где-то загрустил рыженький с Динамо)()
Ответить
+4
-5
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
01.02.2021 в 19:12
Рыженький с ДК, увереннее и талантливее, так что посмотрим...
+3
-2
Tasha (Киев)
01.02.2021 в 19:44
Те що талоновитіще, то без сумнівів, але як ще раз перепідпише контракт то плакали його європерспективи в топ чемпіонатах...
0
0
kapkan (Луганск)
01.02.2021 в 19:51
Tasha (Киев), а откуда у него перспективы, он был мертв не пасущейся коровы в матчах с такими "грандами"как Лугано , Копенгаген и Мольме!! Что он будет делать в топ-чемпе??
0
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