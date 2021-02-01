Источник: Коваленко стал самым высокооплачиваемым игроком Аталанты
Цифры действительно внушающие
В понедельник 1 февраля хавбек "Шахтера"
Официальных данных о контракте игрока клуб пока не дает, однако СМИ уже начали писать о зарплате украинца в итальянском клубе.
Так, по информации Calcioe finanza, зарплата украинца составляет 2 миллиона евро в сезон чистыми.
Если данная информация соответствует действительности, то украинец стал самым высокооплачиваемым игроком "Аталанты".
На данный момент зарплата Иличича, Муриэля и Сапаты – 1.8 млн, у Миранчука – 1.5 млн, у Малиновского, Кальдары, Де Рона, Пашалича и Толоя – 1 млн.
Напомним, что по данным СМИ, "Шахтер" получил за трансфер игрока, у которого летом заканчивался контракт, от 700 тысяч до 1 млн евро.
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