Источник: Коваленко стал самым высокооплачиваемым игроком Аталанты

В понедельник 1 февраля хавбек "Шахтера" Виктор Коваленко перешел в "Аталанту".

Официальных данных о контракте игрока клуб пока не дает, однако СМИ уже начали писать о зарплате украинца в итальянском клубе.

Так, по информации Calcioe finanza, зарплата украинца составляет 2 миллиона евро в сезон чистыми.

Если данная информация соответствует действительности, то украинец стал самым высокооплачиваемым игроком "Аталанты".

На данный момент зарплата Иличича, Муриэля и Сапаты – 1.8 млн, у Миранчука – 1.5 млн, у Малиновского, Кальдары, Де Рона, Пашалича и Толоя – 1 млн.

Напомним, что по данным СМИ, "Шахтер" получил за трансфер игрока, у которого летом заканчивался контракт, от 700 тысяч до 1 млн евро.