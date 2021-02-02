Швед: Проблема была не в Мехелене, проблема была во мне

Украинский вингер "Мехелена" Марьян Швед прокомментировал непростой период адаптации в бельгийском клубе.

"Я чувствую себя все лучше и лучше, приятно осознавать, что я стал приносить пользу команде. Это приятное чувство, которое мотивирует тебя работать и тренироваться еще усерднее.

Первые месяцы здесь были для меня очень тяжелыми. И в спортивном, и в личном плане. Я приехал в новую страну без жены, без дочери, без семьи. Я действительно сильно переживал из-за этого, но сейчас они уже со мной и все стало лучше.

К тому же в определенный момент я заразился коронавирусом и три недели был дома на карантине. Бог помог мне пережить этот трудный период, потому что я был действительно плохо себя чувствовал.

Проблема никогда не была в клубе. Проблема была во мне. Могу винить только самого себя. Мне пришлось поработать над собой. Было трудно привыкнуть к коллективу, я часто оставался один. Все зависело только от меня", - сказал Швед.

Напомним, что Марьян выступает за "Мехелен" на правах аренды из "Селтика", которая заканчивается в конце сезона. Всего в нынешнем сезоне в Бельгии он провел 11 матчей за "Мехелен" и забил три гола при одном ассисте.