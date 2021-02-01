Официально: Бутко перешел в аренду в турецкий Эрзурум
Полку украинцев в Турции прибыло
Защитник "
Турецкий клуб сообщил о подписании игрока.
Как сообщил агент Вадим Шаблий, футболист будет играть в Турции в аренде до конца текущего сезона.
Напомним, что контракт игрока с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2021 года. В прошлом году он на правах аренды играл за "Лех", сыграв в 18-ти поединках и сделал 1 ассист.
Отметим, что после 21 тура в чемпионате Турции "Эрзурум" находится на 18-м месте в турнирной таблице и борется за сохранение прописки в элите.
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Ten0N (Leopolis)
01.02.2021 в 22:41
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