Контракт Коваленко с Аталантой подписан по схеме 4+1

Агент Виктора Коваленко Вадим Шаблий в эфире ТК "Футбол" рассказал о переходе полузащитника из "Шахтера" в "Аталанту".

"Аталанта" следила за Коваленко еще до игры в Лиге чемпионов с "Шахтером". То, что он перешел зимой, это желание клуба, чтобы он быстрее адаптировался. Они сделали все, чтобы он перешел сейчас. Также это было решение "Шахтера" в лице генерального директора и президента.

Аренда в "Дженоа?" Никогда о таком не говорили. Не знаю, откуда взялась эта информация. Такой трансфер устроил всех - "Шахтер", "Аталанту" и Коваленко. Он подписал контракт на 4 года плюс один.

Думаю, что Виктору понадобится время. Гасперини всегда говорил, что здесь сложно заиграть. Поэтому и решили этот вопрос зимой, чтобы он адаптировался и начал следующий сезон полноценным игроком.

Сейчас в любом случае будет тяжело, каждые три дня игра, а Виктор только прошел сборы и пока нет игрового тонуса. "Аталанта" выиграла время для игрока, чтобы он комфортно себя чувствовал.

Процент для "Шахтера" от дальнейшей продажи? Я не имею права разглашать эти условия, только официальные лица клуба могут об этом говорить", - сказал Шаблий.