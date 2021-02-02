Меликян забрал в Армению уже 4-го футболиста из Украины

Украинский вратарь Герман Пеньков перешел в армянский "Пюник". Команду с начала января возглавляет экс-наставник ПФК "Львов" и "Сталь" Каменское Егише Меликян.

Пеньков является воспитанником донецкого "Металлурга", играл за "Сталь" Каменское, "Карпаты", "Олимпик" Донецк. Провел один матч за молодежную сборную Украины.

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Накануне стало известно, что в армянском клубе также будут играть другие украинцы - Никита Татарков, Антон Братков и Игорь Гончар.

"Пюник" идет на предпоследнем месте в чемпионате Армении, после 10 матчей команда не сумела получить хотя бы одной победы. Поэтому задача Меликяна и украинцев - вытащить "Пюник" со дна турнирной таблицы.