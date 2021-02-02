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Малиновский высказался о возможной позиции Коваленко на поле в составе Аталанты

Наши за границей
(2 голосов)

Самому приходится овладевать атакой

Малиновский высказался о возможной позиции Коваленко на поле в составе Аталанты
Новина українською

Руслан Малиновский, атакующий полузащитник "Аталанты" и национальной сборной Украины, прокомментировал ТК Футбол том, что Виктор Коваленко отныне будет его конкурентом за место в составе.

Я приходил сюда как полузащитник, но Мистер видит меня больше в атаке и считает, что я там полезен.

Витя может сыграть и опорного, и под нападающим, поэтому возможно и будем играть вместе. Но сначала нужно влиться в коллектив, потренироваться, почувствовать команду и затем будет легче.

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В статье: Украина Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Виктор Коваленко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
02.02.2021 в 13:31
сначало сам бы влился..
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