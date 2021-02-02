Малиновский высказался о возможной позиции Коваленко на поле в составе Аталанты
Самому приходится овладевать атакой
Руслан Малиновский, атакующий полузащитник "Аталанты" и национальной сборной
Я приходил сюда как полузащитник, но Мистер видит меня больше в атаке и считает, что я там полезен.
Витя может сыграть и опорного, и под нападающим, поэтому возможно и будем играть вместе. Но сначала нужно влиться в коллектив, потренироваться, почувствовать команду и затем будет легче.
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Источник:ТК Футбол
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02.02.2021 в 13:31
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