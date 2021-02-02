Малиновский высказался о возможной позиции Коваленко на поле в составе Аталанты

Руслан Малиновский, атакующий полузащитник "Аталанты" и национальной сборной Украины , прокомментировал ТК Футбол том, что Виктор Коваленко отныне будет его конкурентом за место в составе.

Я приходил сюда как полузащитник, но Мистер видит меня больше в атаке и считает, что я там полезен.

Витя может сыграть и опорного, и под нападающим, поэтому возможно и будем играть вместе. Но сначала нужно влиться в коллектив, потренироваться, почувствовать команду и затем будет легче.