В первый же день в Бергамо Малиновский повел Коваленко в ресторан

Атакующий полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о первом дне, проведенном с новым одноклубником Виктором Коваленко.

Конкуренция всегда полезна. То, что Витя приехал, это классно. Встретил хорошо, в Бергамо теперь "желтая зона", открыли рестораны. После тренировки сходили в ресторан и пообедали, показал ему город и теперь жду с командой на тренировке.

Вижу по нему, это для Вити большой шаг. Он всю карьеру играл в "Шахтере". Теперь для него новый вызов. Вижу, что он мотивирован и хочет доказать, что не просто так попал сюда. Ему очень понравился город, с ним уже владелец кафе сфотографировался. Сейчас ему нужно закрыть бумажные вопросы и жду его на тренировках.