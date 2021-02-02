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В первый же день в Бергамо Малиновский повел Коваленко в ресторан

Наши за границей
(3 голосов)

Нашелся и первый поклонник Виктора

В первый же день в Бергамо Малиновский повел Коваленко в ресторан
Новина українською

Атакующий полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о первом дне, проведенном с новым одноклубником Виктором Коваленко.

Конкуренция всегда полезна. То, что Витя приехал, это классно. Встретил хорошо, в Бергамо теперь "желтая зона", открыли рестораны. После тренировки сходили в ресторан и пообедали, показал ему город и теперь жду с командой на тренировке.

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Вижу по нему, это для Вити большой шаг. Он всю карьеру играл в "Шахтере". Теперь для него новый вызов. Вижу, что он мотивирован и хочет доказать, что не просто так попал сюда. Ему очень понравился город, с ним уже владелец кафе сфотографировался. Сейчас ему нужно закрыть бумажные вопросы и жду его на тренировках.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Виктор Коваленко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
02.02.2021 в 14:29
... ну вот, все и встало на свои места ...)))
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