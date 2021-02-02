Палкин: Коваленко выбрал свой путь. Хочу пожелать ему удачи

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин прокомментировал переход хавбека "горняков" Виктора Коваленко в "Аталанту".

"Он выбрал свой путь. Хочу пожелать ему удачи. Когда у футболиста есть желание попробовать свои силы в другом месте, в Европе, когда для него не важны деньги, а только спортивные намерения – это можно понять.

Команда впервые за все мои годы в "Шахтере" так тепло провожала футболиста. Очень трогательный момент: и Виктор плакал, и у всех на лицах были сожаление и тоска от того, что он уходит", – сказал Палкин.