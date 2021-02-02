Палкин: Коваленко выбрал свой путь. Хочу пожелать ему удачи
Гендиректор горняков - о переходе Виктора Коваленко
Генеральный директор "
"Он выбрал свой путь. Хочу пожелать ему удачи. Когда у футболиста есть желание попробовать свои силы в другом месте, в Европе, когда для него не важны деньги, а только спортивные намерения – это можно понять.
Команда впервые за все мои годы в "Шахтере" так тепло провожала футболиста. Очень трогательный момент: и Виктор плакал, и у всех на лицах были сожаление и тоска от того, что он уходит", – сказал Палкин.
Напомним, что контракт Коваленко с "Аталантой"
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