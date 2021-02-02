Петраков о молодом Коваленко: Витя ничего не придумывал. Я сразу сказал, что футболист с мозгами
Принял - отдал, принял - отдал
Главный тренер сборной Украины U-17 и победитель молодежного чемпионата мира 2019 года с командой U-20 Александр Петраков в эфире ТК "Футбол" прокомментировал
"Это просто неоценимая будет услуга со стороны Малиновского. Он все подскажет, поможет, Виктор сразу вольется. Тут даже вопросов нет. Это просто счастье, что так получилось.
Наши ребята приезжают в иностранные чемпионаты, и многие растворяются. Сколько ребят не заиграло и пропало! Мы все, конечно, переживаем за Витю.
Они же в "Шахтере" были вместе (Малиновский и Коваленко - прим.). В "Шахтере" же жили. Они в Кирше на базе жили вместе. Я помню, как приезжал смотреть. Малиновский играл за "Шахтер-3". Они одноклубники с детства, друг друга знают. Там была прекрасная атмосфера.
Ехали на чемпионат мира в 2015 году. Я специально пришел на тренировку на Банникова и посмотрел, как Витя себя с бразильцами ведет. Витя ничего не придумывал: принял мяч, отдал, принял, отдал... Я сразу говорю: Молодчинка! Ничего не придумывает. Футболист с мозгами.
Он зацепился в "Шахтере". Никто же не зацепился. Он практически один остался в те времена", - сказал Петраков.
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