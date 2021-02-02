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Петраков о молодом Коваленко: Витя ничего не придумывал. Я сразу сказал, что футболист с мозгами

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Принял - отдал, принял - отдал

Петраков о молодом Коваленко: Витя ничего не придумывал. Я сразу сказал, что футболист с мозгами
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Главный тренер сборной Украины U-17 и победитель молодежного чемпионата мира 2019 года с командой U-20 Александр Петраков в эфире ТК "Футбол" прокомментировал трансфер Виктора Коваленко в "Аталанту."

"Это просто неоценимая будет услуга со стороны Малиновского. Он все подскажет, поможет, Виктор сразу вольется. Тут даже вопросов нет. Это просто счастье, что так получилось.

Наши ребята приезжают в иностранные чемпионаты, и многие растворяются. Сколько ребят не заиграло и пропало! Мы все, конечно, переживаем за Витю.

Они же в "Шахтере" были вместе (Малиновский и Коваленко - прим.). В "Шахтере" же жили. Они в Кирше на базе жили вместе. Я помню, как приезжал смотреть. Малиновский играл за "Шахтер-3". Они одноклубники с детства, друг друга знают. Там была прекрасная атмосфера.

Ехали на чемпионат мира в 2015 году. Я специально пришел на тренировку на Банникова и посмотрел, как Витя себя с бразильцами ведет. Витя ничего не придумывал: принял мяч, отдал, принял, отдал... Я сразу говорю: Молодчинка! Ничего не придумывает. Футболист с мозгами.

Он зацепился в "Шахтере". Никто же не зацепился. Он практически один остался в те времена", - сказал Петраков.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Шахтер (Донецк) Александр Петраков Виктор Коваленко
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Источник:
ТК Футбол

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