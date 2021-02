Коваленко не попал в заявку Аталанты на кубковый матч против Наполи

В среду 3 февраля " Аталанта " в выездном матче Кубка Италии сыграет с "Наполи" (стадия состоит из двух поединков).

Украинский полузащитник Виктор Коваленко оказался вне заявки бергамаски на завтрашний матч. Руслан Малиновский в списке есть.

Отметим, что Коваленко стал игроком итальянского клуба 1 февраля.

Матч "Наполи" - "Аталанта" состоится 3 февраля и начнется в 21.45.

???? La lista dei nerazzurri convocati per #NapoliAtalanta!

✈️ Here's our travelling squad for the #CoppaItalia semi-finals!#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/98PLlHZA0L