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Коваленко не попал в заявку Аталанты на кубковый матч против Наполи

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Малиновский в списке

Коваленко не попал в заявку Аталанты на кубковый матч против Наполи
Новина українською

В среду 3 февраля "Аталанта" в выездном матче Кубка Италии сыграет с "Наполи" (стадия состоит из двух поединков).

Украинский полузащитник Виктор Коваленко оказался вне заявки бергамаски на завтрашний матч. Руслан Малиновский в списке есть.

Отметим, что Коваленко стал игроком итальянского клуба 1 февраля.

Читайте такжеВ первый же день в Бергамо Малиновский повел Коваленко в ресторан

Матч "Наполи" - "Аталанта" состоится 3 февраля и начнется в 21.45.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Наполи (Неаполь) Виктор Коваленко
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