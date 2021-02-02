Коваленко не попал в заявку Аталанты на кубковый матч против Наполи
Малиновский в списке
В среду 3 февраля "
Украинский полузащитник Виктор Коваленко оказался вне заявки бергамаски на завтрашний матч. Руслан Малиновский в списке есть.
Отметим, что Коваленко стал игроком итальянского клуба 1 февраля.
Матч "Наполи" - "Аталанта" состоится 3 февраля и начнется в 21.45.
???? La lista dei nerazzurri convocati per #NapoliAtalanta!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 2, 2021
✈️ Here's our travelling squad for the #CoppaItalia semi-finals!#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/98PLlHZA0L
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