Гасперини: Встретимся с Коваленко в ближайшие дни
Пока украинец обживается в Бергамо, команда отправилась на выезд в Неаполь
Главный тренер "
"Коваленко прибыл. В ближайшие дни мы с ним встретимся", – сказал Гасперини.
Напомним, что официально о трансфере было объявлено 1 февраля. Украинец подписал с клубом контракт по схеме 4+1.
Пока что украинец не попал в заявку команды на первый матч полуфинала Кубка Италии против "Наполи".
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Источник:tuttomercatoweb
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