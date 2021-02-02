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Гасперини: Встретимся с Коваленко в ближайшие дни

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Пока украинец обживается в Бергамо, команда отправилась на выезд в Неаполь

Гасперини: Встретимся с Коваленко в ближайшие дни
Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал подписание хавбека Шахтера Виктора Коваленко.

"Коваленко прибыл. В ближайшие дни мы с ним встретимся", – сказал Гасперини.

Напомним, что официально о трансфере было объявлено 1 февраля. Украинец подписал с клубом контракт по схеме 4+1.

Пока что украинец не попал в заявку команды на первый матч полуфинала Кубка Италии против "Наполи".

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко
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Источник:
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