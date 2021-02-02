Гасперини: Встретимся с Коваленко в ближайшие дни

Главный тренер " Аталанты " Джан Пьеро Гасперини прокомментировал подписание хавбека Шахтера Виктора Коваленко.

"Коваленко прибыл. В ближайшие дни мы с ним встретимся", – сказал Гасперини.

Напомним, что официально о трансфере было объявлено 1 февраля. Украинец подписал с клубом контракт по схеме 4+1.

Пока что украинец не попал в заявку команды на первый матч полуфинала Кубка Италии против "Наполи".