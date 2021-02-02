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Селюк: В Аталанте любят игроков с постсоветского пространства

Наши за границей
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Коваленко, Малиновский, Миранчук

Селюк: В Аталанте любят игроков с постсоветского пространства
Новина українською

Агент Дмитрий Селюк высказал свое мнение о переходе хавбека "Шахтера" Виктора Коваленко в "Аталанту".

"Его же взяли дешево — за миллион. В клубе любят ребят с постсоветского пространства — есть еще Малиновский и Миранчук.

Что касается уровня, то Виктор выступал за "Шахтер", а это бренд. Сначала ты работаешь на имя, потом имя — на тебя. Практически все футболисты, которые уходят от "горняков", удачно вписываются в новые команды. Поэтому меня трансфер не удивляет", - сказал Селюк.

Напомним, что контракт Коваленко с "Аталантой" подписан по схеме 4+1. По данным СМИ, Виктор стал самым высокооплачиваемым игроком итальянской команды.

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В статье: Дмитрий Селюк Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Источник:
sport-express.ru

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