Аталанта не спешит вносить Коваленко в заявку на Лигу чемпионов - СМИ
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Итальянская "Аталанта" из Бергамо обновила заявку на Лигу чемпионов, но в нее не вошел украинский полузащитник Виктор Коваленко, передает Tuttiatalanta.
Игрок национальной сборной Украины стал футболистом "Аталанты" только 1 февраля. Главный тренер Джан Пьеро Гасперини рассказывал, что ждет встречи с Виктором на тренировке.
Сейчас бергамская команда Серии А дополнила заявку хорватом Боско Сутало и голландцем Самом Ламмерсом.
В 1/8 Лиги чемпионов "Аталанта" встретится с мадридским "Реалом" 24 февраля и 16 марта.
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Kolibri (Киевоград)
03.02.2021 в 14:43
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