Аталанта не спешит вносить Коваленко в заявку на Лигу чемпионов - СМИ

Итальянская "Аталанта" из Бергамо обновила заявку на Лигу чемпионов, но в нее не вошел украинский полузащитник Виктор Коваленко, передает Tuttiatalanta.

Игрок национальной сборной Украины стал футболистом "Аталанты" только 1 февраля. Главный тренер Джан Пьеро Гасперини рассказывал, что ждет встречи с Виктором на тренировке.

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Сейчас бергамская команда Серии А дополнила заявку хорватом Боско Сутало и голландцем Самом Ламмерсом.

В 1/8 Лиги чемпионов "Аталанта" встретится с мадридским "Реалом" 24 февраля и 16 марта.