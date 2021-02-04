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Украинцы в Англии: Зинченко сыграл 25 минут, Ярмоленко так и не вышел

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Сегодня не густо

Украинцы в Англии: Зинченко сыграл 25 минут, Ярмоленко так и не вышел
UA-Футбол
Новина українською

Очередной день английского футбола позволил украинским болельщикам оценить игру наших игроков. Сегодня играли команды Александра Зинченко ("Ман Сити") и Андрея Ярмоленко ("Вест Хэм").

Зинченко остался на скамейке запасных, но свое игровое время получил. Украинец вышел на 65-й минуте матча. За это время отдал 27 передач (25 точных) и ни разу не пробил в сторону ворот. Оценка по версии WhoScored - 6.1.

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Дела Ярмоленко гораздо хуже. "Молотки" без Андрея в старте уверенно обыграли "Астону Виллу", а украинец даже не вышел на замену. Также интересно, что его новый конкурент по позиции, Джесси Лингард, отметился дублем.

В следующем туре "Вест Хэм" сыграет против "Фулхэма", а "Ман Сити" - против "Ливерпуля".

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В статье: Андрей Ярмоленко Манчестер Сити Александр Зинченко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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