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WhoScored поставил оценку Эдуарду Соболю за ассист в матче против Олсы Бракел

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Футболист отыграл 72 минуты

WhoScored поставил оценку Эдуарду Соболю за ассист в матче против Олсы Бракел
UA-Футбол
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В рамках 1/16 финала Кубка Бельгии, 3 февраля, "Брюгге" дома принимал "Олса Бракел".Украинский защитник Эдуард Соболь вышел на поле в стартовом составе "черно-синих". Футболист отыграл 72 минуты.

В первом тайме благодаря результативной передачи он удвоил преимущество своей команды - 2:0. Это 4-й ассист 25-летнего украинца в 22 матчах сезона.

"Брюгге" уверенно победил со счетом 6:1. Таким образом, "черно-синие" вышли в 1/8 финала Кубка Бельгии.

Портал WhoScored оценил игру украинского игрока на 6.9, такой же балл у защитника Одилон Коссуну. Самый высокий у полузащитника Крепин Диатта - 7.7.

Напомним, что в текущем сезоне чемпионата Бельгии Эдуард Соболь провел 21 выступление, в котором отличился 3 голевым передачами.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь Кубок Бельгии
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