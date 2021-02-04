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Богдан Бутко дебютировал в составе турецкого Эрзурума

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Команда сыграла вничью

Богдан Бутко дебютировал в составе турецкого Эрзурума
Новина українською

Украинский правый защитник Богдан Бутко дебютировал в матче суперлиги Турции в составе "Эрзурума".

В матче с "Сивасспором" украинец вышел на замену на 79 минуте. Поединок закончился нулевой ничьей.

Богдан получил от статистически-аналитического портала WhoScored оценку 6.1 (балл "Эрзурума" - 6.76). Украинец сделал всего 5 касаний к мячу, в том числе три передачи, все - точные. Еще однажды Бутко неудачно вступал в верховую дуэль в атаке.

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Бутко находится в аренде "Эрзурума" до конца сезона. Тогда же завершится его действующий контракт с донецким "Шахтером".

"Эрзурум" идет в зоне вылета, находится на 18 месте среди 21 команды в турнирной таблице.

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В статье: Богдан Бутко Сивасспор (Сивас) WhoScored ББ Эрзурумспор (Эрзурум)
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