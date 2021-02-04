Богдан Михайличенко впервые вышел в составе Андерлехта в 2021 году
Начал с победы
В 1/16 финала Кубка Бельгии "Андерлехт" защитника национальной сборной
Наш футболист вышел в стартовом составе и отыграл полный матч, закончившийся победой гостей со счетом 2:0. Это первое появление украинца на поле с 15 декабря 2020 года.
В 1/8 финала Кубка Бельгии "Андерлехт" сыграет против "Сен-Жилуазу".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УАФ
Популярное сейчас
- Бразилец в Днепре-1, новый клуб Задераки и три новичка Кривбасса. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Разыгрался. ВИДЕО как Швед забил в Кубке Бельгии
- Кубок Испании. Четвертьфинал. Гранада - Барселона 3:5. Из пропасти в облака
- Герой футбольного дня. Роман Зозуля
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...