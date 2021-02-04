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Богдан Михайличенко впервые вышел в составе Андерлехта в 2021 году

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Начал с победы

Богдан Михайличенко впервые вышел в составе Андерлехта в 2021 году
Новина українською

В 1/16 финала Кубка Бельгии "Андерлехт" защитника национальной сборной Украины Богдана Михайличенко на выезде встречался с любительским клубом "Льеж".

Наш футболист вышел в стартовом составе и отыграл полный матч, закончившийся победой гостей со счетом 2:0. Это первое появление украинца на поле с 15 декабря 2020 года.

В 1/8 финала Кубка Бельгии "Андерлехт" сыграет против "Сен-Жилуазу".

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В статье: Украина Андерлехт (Брюссель) Кубок Бельгии Богдан Михайличенко
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Источник:
УАФ

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