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Ференцварош Реброва с Харатиным в составе разгромил Уйпешт

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Зубкова не было

Ференцварош Реброва с Харатиным в составе разгромил Уйпешт
Новина українською

В 19-м туре чемпионата Венгрии "Ференцварош" под руководством украинского наставника Сергея Реброва на чужом стадионе встречался с "Уйпештом".

Опорный хавбек национальной сборной Украины Игорь Харатин вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка встречи, которая закончилась победой его команды со счетом 4:0.

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Другой игрок "сине-желтых", вингер Александр Зубков не попал в заявку на игру.

Сейчас с 46 очками в активе "фради" уверенно лидируют в турнирной таблице чемпионата Венгрии.

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В статье: Сергей Ребров Уйпешт (Венгрия) Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) чемпионат Венгрии Александр Зубков
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Источник:
УАФ

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