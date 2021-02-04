Ференцварош Реброва с Харатиным в составе разгромил Уйпешт
Зубкова не было
В 19-м туре чемпионата Венгрии "Ференцварош" под руководством украинского наставника Сергея Реброва на чужом стадионе встречался с "Уйпештом".
Опорный хавбек национальной сборной Украины Игорь Харатин вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка встречи, которая закончилась победой его команды со счетом 4:0.
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Другой игрок "сине-желтых", вингер Александр Зубков не попал в заявку на игру.
Сейчас с 46 очками в активе "фради" уверенно лидируют в турнирной таблице чемпионата Венгрии.
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Источник:УАФ
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