Аталанта в ЛЧ обойдется без Коваленко. Трое украинцев остались в заявках своих клубов на плей-офф
Шансы сыграть в весенней части турнира есть у Малиновского, Зинченко и Лунина
Клубы участники плей-офф
Отметим, что каждая команда имела право дозаявить по списку А трех футболистов.
"Аталанта" решила не включать в заявку своего украинского новичка Виктора Коваленко. Зато, в ней остался Руслан Малиновский.
Кроме него, в плей-офф Лиги чемпионов могут сыграть еще два украинца - Андрей Лунин из "Реала" и Александр Зинченко из "Манчестер Сити".
Напомним, что в 1/8 финала "Аталанта" сыграет с "Реалом", а "Манчестер Сити" – с "Боруссией" Менхенгладбах.
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Источник:Официальный сайт УЕФА
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