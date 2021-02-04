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Аталанта в ЛЧ обойдется без Коваленко. Трое украинцев остались в заявках своих клубов на плей-офф

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Шансы сыграть в весенней части турнира есть у Малиновского, Зинченко и Лунина

Аталанта в ЛЧ обойдется без Коваленко. Трое украинцев остались в заявках своих клубов на плей-офф
Новина українською

Клубы участники плей-офф Лиги чемпионов нынешнего сезона подали в УЕФА официальные заявки на весеннюю часть турнира.

Отметим, что каждая команда имела право дозаявить по списку А трех футболистов.

"Аталанта" решила не включать в заявку своего украинского новичка Виктора Коваленко. Зато, в ней остался Руслан Малиновский.

Кроме него, в плей-офф Лиги чемпионов могут сыграть еще два украинца - Андрей Лунин из "Реала" и Александр Зинченко из "Манчестер Сити".

Напомним, что в 1/8 финала "Аталанта" сыграет с "Реалом", а "Манчестер Сити" – с "Боруссией" Менхенгладбах.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Реал (Мадрид) Манчестер Сити Александр Зинченко Виктор Коваленко Андрей Лунин
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