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Коваленко: Аталанта выделила учителя итальянского языка, буду много времени проводить с ним

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец начинает обживаться в Италии

Коваленко: Аталанта выделила учителя итальянского языка, буду много времени проводить с ним
Новина українською

Украинский новичок "Аталанты" Виктор Коваленко рассказал о своих целях в новой команде на первое время.

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"Адаптация начнется только с завтрашнего дня. Начинаю понемногу учить итальянский язык. Клуб выделил для меня учителя итальянского языка, буду много времени проводить с ним. Насчет жилья скажу, что когда уже вернусь в Италию, буду что-то решать.

Моя основная задача сейчас - это проявить себя на тренировках, как можно быстрее выучить итальянский язык для того, чтобы понимать главного тренера. И, конечно же, впереди Евро-2020. Я буду усердно работать, чтобы тренер увидел мои старания и дал шанс выйти на поле", - сказал Коваленко.

Напомним, что контракт Коваленко с "Аталантой" подписан по схеме 4+1. По данным СМИ, Виктор стал самым высокооплачиваемым игроком итальянской команды.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Joyce (Donetsk)
04.02.2021 в 20:57
Удачи, Виктор! Все сомнения прочь! Работать и еще раз работать. Главное, меньше психоанализа, а больше работы. Если что, к Малине :)
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