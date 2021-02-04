Коваленко: Аталанта выделила учителя итальянского языка, буду много времени проводить с ним
Украинец начинает обживаться в Италии
Украинский новичок "Аталанты" Виктор Коваленко рассказал о своих целях в новой команде на первое время.
"Адаптация начнется только с завтрашнего дня. Начинаю понемногу учить итальянский язык. Клуб выделил для меня учителя итальянского языка, буду много времени проводить с ним. Насчет жилья скажу, что когда уже вернусь в Италию, буду что-то решать.
Моя основная задача сейчас - это проявить себя на тренировках, как можно быстрее выучить итальянский язык для того, чтобы понимать главного тренера. И, конечно же, впереди Евро-2020. Я буду усердно работать, чтобы тренер увидел мои старания и дал шанс выйти на поле", - сказал Коваленко.
Напомним, что контракт Коваленко с "Аталантой" подписан по схеме 4+1. По данным СМИ, Виктор стал самым высокооплачиваемым игроком итальянской команды.
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