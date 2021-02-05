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Опанасенко: Турецкая Суперлига сильнее УПЛ

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(1 голосов)

Защитник вспомнил свое пребывание в Коньяспоре

Опанасенко: Турецкая Суперлига сильнее УПЛ
Новина українською

Экс-защитник "Коньяспора" Евгений Опанасенко сравнил чемпионат Турции с УПЛ.

– Год назад ты говорил, что турецкая суперлига сильнее, чем УПЛ. Сейчас что скажешь?

– Я сейчас не слежу за турецким чемпионатом. Но все же думаю, что там сильнее лига. Это трудно сравнивать. Однако футбол в Турции отличается от нашего тем, что он больше открыт, много голов забивается, о защите думают немного меньше, поэтому турецкий футбол более зрелищный.

- Где более безумные фанаты: в Украине или в Турции?

- В Турции однозначно. Мы сильно с фанатами "Коньяспора" не общались. Но перед каждым домашним матчем стояло всегда много болельщиков, с флагами, кричали, били по автобусу, настраивали команду на победу. Вот такая была движуха, довольно интересно. В Украине таких акций перед матчами я вижу мало, в полтавской "Ворскле" такое есть, нас всегда встречают болельщики. Однако не так, как в Турции, там 2-3 тысячи стоят, шум, крик и так далее.

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В статье: Ворскла (Полтава) Коньяспор (Конья)
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Комментарии (1)
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donkrot (Донецк)
05.02.2021 в 00:38
Сколько раз турецкие клубы проходили украинские? Клоун...
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