Каштру о трансфере Коваленко: Аталанта с этим игроком попала в цель
Он настоящий символ "Шахтера"
Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру поделился мнением относительно перехода полузащитника Виктора Коваленко в "Аталанту".
"Пережили моменты радости и грусти за Коваленко. Грусти, потому что нас покинул сильный футболист, лидер болельщиков, настоящий символ "Шахтера".
Коваленко здесь вырос, он есть и всегда будет частью нашей семьи. "Аталанта" и итальянский футбол были его целью. Мы гордимся им, желанием удачи в новом испытании под названием серия А.
Коваленко - атакующий и центральный полузащитник. Он гибкий, динамичный, агрессивный хавбек, который отлично работает с мячом и без мяча. "Аталанте" удалось классное подписание.
Прощание с ним? Его товарищи по команде всегда поддерживали его, его здесь любили. Будем следить за его успехами в Италии, а для игроков, которые остаются в "Шахтере" это будет эталонная модель для вдохновения, – сказал Каштру.
Напомним, что 1 февраля Виктор Коваленко стал игроком итальянской "Аталанты", подписав контракт до 2025 года.
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