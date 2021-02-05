Каштру о трансфере Коваленко: Аталанта с этим игроком попала в цель

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру поделился мнением относительно перехода полузащитника Виктора Коваленко в "Аталанту".

"Пережили моменты радости и грусти за Коваленко. Грусти, потому что нас покинул сильный футболист, лидер болельщиков, настоящий символ "Шахтера".

Коваленко здесь вырос, он есть и всегда будет частью нашей семьи. "Аталанта" и итальянский футбол были его целью. Мы гордимся им, желанием удачи в новом испытании под названием серия А.

Коваленко - атакующий и центральный полузащитник. Он гибкий, динамичный, агрессивный хавбек, который отлично работает с мячом и без мяча. "Аталанте" удалось классное подписание.

Прощание с ним? Его товарищи по команде всегда поддерживали его, его здесь любили. Будем следить за его успехами в Италии, а для игроков, которые остаются в "Шахтере" это будет эталонная модель для вдохновения, – сказал Каштру.