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Стало известно, когда Коваленко начнет тренироваться с Аталантой

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Постарался как можно быстрее

Стало известно, когда Коваленко начнет тренироваться с Аталантой
Новина українською

Украинский атакующий полузащитник Виктор Коваленко сегодня, 5 февраля, начнет тренироваться с командой "богини", информирует ТК Футбол.

Хавбек решил все бюрократические вопросы в Украине, связанные с возможностью проживания и работы за рубежом, и уехал в Италию.

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Следующая встреча бергамской "Аталанты" - против "Торино" 6 февраля в рамках Серии А.

Коваленко стал игроком "Аталанты" 1 февраля.

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В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко
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Источник:
Футбол News

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