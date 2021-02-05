Стало известно, когда Коваленко начнет тренироваться с Аталантой
Постарался как можно быстрее
Украинский атакующий полузащитник Виктор Коваленко сегодня, 5 февраля, начнет тренироваться с командой "богини", информирует ТК Футбол.
Хавбек решил все бюрократические вопросы в Украине, связанные с возможностью проживания и работы за рубежом, и уехал в Италию.
Следующая встреча бергамской "Аталанты" - против "Торино" 6 февраля в рамках Серии А.
Коваленко стал игроком "Аталанты" 1 февраля.
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Источник:Футбол News
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