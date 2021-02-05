Марьян Швед назвал Селтик своей ошибкой

Украинский вингер правого фланга бельгийского "Мехелена" Марьян Швед поделился мнением о переходе в "Селтик" в 2019-м.

"Генк" сделал лучшее предложение, чем Селтик. Но после консультации с агентами решил перейти именно в шотландский клуб.

Возможно, это был неправильный выбор. Если бы я знал, что буду иметь сейчас, мог бы выбрать чемпионат Бельгии и перейти в "Генк".

Я не хочу говорить о "Селтике". Я сейчас в "Мехелене", мне здесь хорошо. Посмотрим, как все будет дальше, сказал Марьян в разговоре с GVA.