Марьян Швед назвал Селтик своей ошибкой
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Украинский вингер правого фланга бельгийского "Мехелена" Марьян Швед поделился мнением о переходе в "Селтик" в 2019-м.
"Генк" сделал лучшее предложение, чем Селтик. Но после консультации с агентами решил перейти именно в шотландский клуб.
Возможно, это был неправильный выбор. Если бы я знал, что буду иметь сейчас, мог бы выбрать чемпионат Бельгии и перейти в "Генк".
Я не хочу говорить о "Селтике". Я сейчас в "Мехелене", мне здесь хорошо. Посмотрим, как все будет дальше, сказал Марьян в разговоре с GVA.
Швед играет за "Мехелену" на правах аренды из "Селтика". С шотландским клубом у Марьяна контракт до середины 2023 года.
В "Селтик" Марьян перебрался в мае 2019-го. Там его игнорировал главный тренер Нил Леннон, не давал игровой практики и заявлял, что украинец имеет проблемы с изучением английского языка.
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