Экс-игроки Руха и Черноморца перебрались на побережье Латвии
Двое - по одному маршруту
Полузащитник Олег Синица и защитник Андрей Слинкин стали игроками латвийского "Вентспилса".
Сроки их контрактов в латвийском клубе не разглашают.
Последним клубом 24-летнего Синицы был львовский "Рух". За команду из Львова он сыграл 1 матч в этом сезоне, ранее выступал за "Металлист 1925".
29-летний Слинкин известный по выступлениям за ПФК "Сумы", "Десну" и МФК "Николаев". За рубежом играл за словацкую" Сеницу" и молдавские "Зарю" с "Дачию". В последнее время выступал в "Черноморце".
По итогам сезона 2020 "Вентспилс" занял 4 место в чемпионате Латвии.
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Источник:Вентспілс
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
05.02.2021 в 12:25
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