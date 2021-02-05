Экс-игроки Руха и Черноморца перебрались на побережье Латвии

Полузащитник Олег Синица и защитник Андрей Слинкин стали игроками латвийского "Вентспилса".

Сроки их контрактов в латвийском клубе не разглашают.

Последним клубом 24-летнего Синицы был львовский "Рух". За команду из Львова он сыграл 1 матч в этом сезоне, ранее выступал за "Металлист 1925".

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29-летний Слинкин известный по выступлениям за ПФК "Сумы", "Десну" и МФК "Николаев". За рубежом играл за словацкую" Сеницу" и молдавские "Зарю" с "Дачию". В последнее время выступал в "Черноморце".

По итогам сезона 2020 "Вентспилс" занял 4 место в чемпионате Латвии.