Известно о сумме, которую обещали Евгению Хачериди в белорусском клубе
И задолжали
Ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил, что украинский центральный защитник берестейского "Динамо", до недавнего времени имевший контракт с клубом, должен был зарабатывать в команде 40 000 долларов.
Притом украинском в клубе из Берестя были недовольны. Спиваковский передал, что говорили о Хачериди белорусские эксперты футболу.
Вялый, словно сытый кот, максимально старался избегать любых стыков и единоборств, все пытался решать на опыте и не всегда удавалось. Играл ярко выражено без мотивации, им были реально недовольны в клубе.
Пока был рядом Павловец [центрбэк, который впоследствии перешел в российский "Ростов"], который мог компенсировать скоростные недостатки Хачериди, все было нормально. А когда играл Кике, начался трэш, потому что игроки не контролировали "глубину" за своим спинами. Очевидно, Хачериди не смог себя настроить на чемпионат Беларуси.
Популярное сейчас
- Дарио Срна после Десны дал последний шанс Вакуле - в Мариуполе - источник
- Шахтер – Борац. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча горняков
- Ливерпуль не пускают в Германию, Челси сильнее Тоттенхэма, ничья Динамо. Главные новости за 4 февраля
- Свой-чужой. За и против перехода Виктора Коваленко в Аталанту
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО