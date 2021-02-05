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Известно о сумме, которую обещали Евгению Хачериди в белорусском клубе

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Известно о сумме, которую обещали Евгению Хачериди в белорусском клубе
Новина українською

Ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил, что украинский центральный защитник берестейского "Динамо", до недавнего времени имевший контракт с клубом, должен был зарабатывать в команде 40 000 долларов.

Притом украинском в клубе из Берестя были недовольны. Спиваковский передал, что говорили о Хачериди белорусские эксперты футболу.

Вялый, словно сытый кот, максимально старался избегать любых стыков и единоборств, все пытался решать на опыте и не всегда удавалось. Играл ярко выражено без мотивации, им были реально недовольны в клубе.

Пока был рядом Павловец [центрбэк, который впоследствии перешел в российский "Ростов"], который мог компенсировать скоростные недостатки Хачериди, все было нормально. А когда играл Кике, начался трэш, потому что игроки не контролировали "глубину" за своим спинами. Очевидно, Хачериди не смог себя настроить на чемпионат Беларуси.

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В статье: Евгений Хачериди Динамо (Брест)
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Источник:
ТаТоТаке

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