Палкин: Прощание с Коваленко было сложным для нас
Но теперь он будет развлекать Серию А
Гендиректор "
- Прощание с Коваленко было тяжелым для нас. Виктор достиг исторических результатов в «Шахтере». Нам его очень не хватать.
- Коваленко очень хотел перейти в «Аталанту» сейчас, а не в конце сезона...
- И мы должны уважать его решение. Желаем ему удачи. Виктор останется примером для всех молодых игроков в клубе. Мы продолжим следить за ним и будем все так же любить его. Президент и спортивный директор согласились позволить уйти ему сейчас, потому что он заслужил это.
- Какие у него перспективы в Италии?
- Коваленко развлекать «Аталанту» и Серию А. Мы в «Шахтере» вместе с ним.
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