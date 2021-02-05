Палкин: Прощание с Коваленко было сложным для нас

Гендиректор " Шахтера " Сергей Палкин прокомментировал tuttomercatoweb переход Виктора Коваленко в итальянскую "Аталанту".

- Прощание с Коваленко было тяжелым для нас. Виктор достиг исторических результатов в «Шахтере». Нам его очень не хватать.

- Коваленко очень хотел перейти в «Аталанту» сейчас, а не в конце сезона...

- И мы должны уважать его решение. Желаем ему удачи. Виктор останется примером для всех молодых игроков в клубе. Мы продолжим следить за ним и будем все так же любить его. Президент и спортивный директор согласились позволить уйти ему сейчас, потому что он заслужил это.

- Какие у него перспективы в Италии?

- Коваленко развлекать «Аталанту» и Серию А. Мы в «Шахтере» вместе с ним.