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Палкин: Прощание с Коваленко было сложным для нас

Наши за границей
(3 голосов)

Но теперь он будет развлекать Серию А

Палкин: Прощание с Коваленко было сложным для нас
Новина українською

Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал tuttomercatoweb переход Виктора Коваленко в итальянскую "Аталанту".

- Прощание с Коваленко было тяжелым для нас. Виктор достиг исторических результатов в «Шахтере». Нам его очень не хватать.

- Коваленко очень хотел перейти в «Аталанту» сейчас, а не в конце сезона...

- И мы должны уважать его решение. Желаем ему удачи. Виктор останется примером для всех молодых игроков в клубе. Мы продолжим следить за ним и будем все так же любить его. Президент и спортивный директор согласились позволить уйти ему сейчас, потому что он заслужил это.

- Какие у него перспективы в Италии?

- Коваленко развлекать «Аталанту» и Серию А. Мы в «Шахтере» вместе с ним.

Читайте такжеСвой-чужой. За и против перехода Виктора Коваленко в Аталанту
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В статье: Сергей Палкин Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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(3 голосов)
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Комментарии (1)
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ПетроФ (Луцьк)
05.02.2021 в 14:22
Звісно віддали за 1 коп. тепер прийдеться перед рижим виправдовуватись чого так склалося
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