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Чеберко перешел из австрийского ЛАСКа в Хорватию - к Ненаду Бьелице

Наши за границей
(1 голосов)

И Лёпе

Чеберко перешел из австрийского ЛАСКа в Хорватию - к Ненаду Бьелице
Новина українською

Хорватский "Осиек" сообщил о переходе украинского центрального защитника Евгения Чеберко, экс-капитана молодежной сборной Украины, который имеет на своем счету и 1 матч за национальную команду.

Чеберко едет в Хорватию в аренду на полтора года - до лета 2022 года. Портал Transfermarkt указывает и стоимость - 900 000 евро.

Ведь Евгений имеет действующий контракт до лета 2024 с австрийским ЛАСКом. Там он с лета 2020 года. Однако в основе команды закрепиться не сумел.

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Напомним, что в том же клубе, "Осиеке", с 2016 года выступает другой украинский футболист - 32-летний полузащитник Дмитрий Лепа.

"Осиек" в чемпионате Хорватии занимает 2 место в турнирной таблице после загребского "Динамо", притом только по дополнительным показателям - обе команды имеют одинаковое количество очков - по 42 и борьба за титул ожесточенная.

Это связано еще и с тем, что тренирует "Осиек" Ненад Бьелица - экс-тренер загребского "Динамо", который выводил команду в групповой этап Лиги чемпионов.

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В статье: Дмитрий Лепа Украина Ненад Бьелица Осиек Евгений Чеберко ЛАСК
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Источник:
Осієк

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.02.2021 в 16:22
Продали за 300 тис., просидів півроку на лавці, і вартість 900 тис.
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