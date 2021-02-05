Чеберко перешел из австрийского ЛАСКа в Хорватию - к Ненаду Бьелице

Хорватский "Осиек" сообщил о переходе украинского центрального защитника Евгения Чеберко, экс-капитана молодежной сборной Украины, который имеет на своем счету и 1 матч за национальную команду.

Чеберко едет в Хорватию в аренду на полтора года - до лета 2022 года. Портал Transfermarkt указывает и стоимость - 900 000 евро.

Ведь Евгений имеет действующий контракт до лета 2024 с австрийским ЛАСКом. Там он с лета 2020 года. Однако в основе команды закрепиться не сумел.

Читайте также Украинец попал в символическую сборную 6 тура Лиги Европы

Напомним, что в том же клубе, "Осиеке", с 2016 года выступает другой украинский футболист - 32-летний полузащитник Дмитрий Лепа.

"Осиек" в чемпионате Хорватии занимает 2 место в турнирной таблице после загребского "Динамо", притом только по дополнительным показателям - обе команды имеют одинаковое количество очков - по 42 и борьба за титул ожесточенная.

Это связано еще и с тем, что тренирует "Осиек" Ненад Бьелица - экс-тренер загребского "Динамо", который выводил команду в групповой этап Лиги чемпионов.